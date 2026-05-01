Pasticceria Cristiani festeggiati 65 anni di storia Confcommercio | Un esempio per tutto il tessuto imprenditoriale

Una pasticceria ha celebrato i suoi 65 anni di attività, segnando un lungo percorso nel settore. Cinque anni fa è stata inserita tra i Marchi storici di interesse nazionale, un riconoscimento ufficiale. Quest'anno, inoltre, è stata inclusa tra le eccellenze italiane durante la Giornata del Made in Italy, con un invito ufficiale da parte del ministero competente. La storia e i riconoscimenti testimoniano la sua presenza nel panorama imprenditoriale italiano.

Cinque anni fa l'inserimento tra i Marchi storici di interesse nazionale. Quest'anno, poi, il riconoscimento tra le eccellenze italiane nella Giornata del Made in Italy con tanto di invito del ministero. Adesso, i festeggiamenti per il 65esimo anno di attività, senza celebrazioni ma con la.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Comunità energetiche, ecco come far ripartire il tessuto imprenditorialeTransizione energetica e sostenibilità ambientale, questi i temi al centro del convegno Dalla comunità energetica alla comunità industriale. “Il pignoramento dei conti correnti tra recupero fiscale e distruzione del tessuto imprenditoriale”TerniToday ospita la rubrica “Mani in tasca”, uno spazio sull’educazione finanziaria vista dal lato di chi paga: clienti, famiglie e partite Iva.