Comunità energetiche ecco come far ripartire il tessuto imprenditoriale

Un convegno ha portato alla luce come la transizione energetica possa rilanciare il settore imprenditoriale, spinta dalla crescita delle comunità energetiche. La causa principale deriva dalla volontà di ridurre i costi e aumentare l’autonomia energetica delle aziende locali. Durante l’evento, si sono presentate iniziative concrete che coinvolgono imprese e cittadini in progetti condivisi di produzione e consumo di energia. Sono stati illustrati esempi pratici di collaborazione tra imprese e comunità.

Transizione energetica e sostenibilità ambientale, questi i temi al centro del convegno Dalla comunità energetica alla comunità industriale. Energia, acqua servizi condivisi per le aree produttive", promosso dal Consorzio Industriale del Lazio insieme a Roma & Pontos. L'iniziativa ha rappresentato un momento di approfondimento strategico sul percorso evolutivo che sta interessando le aree industriali regionali e della provincia: dal modello della comunità energetica, ormai strumento normato e operativo, a un nuovo paradigma di comunità industriale, fondato sullacondivisione non solo dell'energia, ma anche di infrastrutture, servizi e soluzioni?i problemi comuni.