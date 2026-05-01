Passaporti | 7.500 uffici postali ora attivi per i piccoli comuni

Nel territorio, 7.500 uffici postali situati nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti sono ora attivi e abilitati al rilascio di passaporti. Questa novità riguarda specificamente le aree meno popolate, ampliando la rete di punti di emissione e semplificando le procedure per i cittadini residenti in queste zone. La decisione mira a migliorare l’accessibilità ai servizi di identificazione personale nelle aree più periferiche.

? Cosa sapere 7.500 uffici postali abilitati al rilascio passaporti nei comuni sotto i 15mila abitanti.. Il progetto Polis garantisce 206mila documenti gestiti senza spostamenti verso le grandi Questure.. Circa 7.500 uffici postali in tutta Italia sono ora pienamente abilitati al rilascio e al rinnovo dei passaporti, consolidando l’efficacia del progetto Polis per i residenti nei piccoli centri. Il sistema di gestione documentale ha raggiunto la sua piena operatività su scala nazionale attraverso una rete che integra 6.932 sportelli di Poste Italiane dedicati ai comuni con meno di 15mila abitanti e altri 431 punti di servizio situati nelle principali aree urbane come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Passaporti: 7.500 uffici postali ora attivi per i piccoli comuni Notizie correlate Passaporti negli uffici postali dei piccoli comuni, il servizio presentato a San Giovanni GeminiVenerdì 27 febbraio alle 11 l’incontro ufficiale con sindaco, questore e rappresentanti di Poste Italiane per illustrare l’attivazione negli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Poste, rilascio e rinnovo passaporti in 7.500 uffici postali; Poste, rilascio passaporti possibile in circa 7.500 uffici in tutta Italia; Poste Italiane amplia il servizio passaporti: disponibili in circa 7.500 uffici postali; Poste, con 7.500 uffici postali completato il progetto rilascio passaporti. Il passaporto si può richiedere in 7.500 uffici postali in tutta Italia(Adnkronos) - In circa 7.500 uffici postali è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis - l’iniziativa di Poste Italiane che punta a ... msn.com Poste, con 7.500 uffici postali completato il progetto rilascio passaportiE' ora possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in circa 7.500 uffici postali. Lo comunica Poste spiegando che tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis sono stati abilitati ... lanazione.it Poste Italiane estende il servizio passaporti a tutto il territorio nazionale, favorendo l’inclusione digitale e sociale nei comuni sotto i 15mila abitanti. - facebook.com facebook Caos in Eredivisie: la stagione potrebbe non concludersi per un caso passaporti. Coinvolti 25 calciatori e almeno 133 partite di questa stagione x.com