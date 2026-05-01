Papa Leone città completamente bloccata | cosa succede

Da thesocialpost.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si trova oggi in una situazione di totale blocco della circolazione, con le strade della città completamente chiuse al traffico. La giornata si preannuncia intensa e diversa dal solito, con le autorità che hanno disposto misure restrittive per motivi che non sono stati comunicati. I residenti e i visitatori sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti e a seguire eventuali aggiornamenti sulle restrizioni in atto.

Napoli si prepara a una giornata eccezionale, destinata a cambiare radicalmente la viabilità cittadina. Giovedì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV, gran parte del centro e del lungomare sarà di fatto blindata, con un piano straordinario di sicurezza e traffico che coinvolgerà alcune delle arterie più importanti della città. L’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi fotografa bene la portata dell’evento: non si tratta solo di una visita istituzionale, ma di un appuntamento che attirerà migliaia di fedeli, imponendo misure eccezionali già a partire dal giorno precedente. L’obiettivo è garantire la sicurezza del Pontefice e gestire un afflusso di persone che si preannuncia imponente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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