Panico in spiaggia e fratellini dispersi | interviene la Finanza di mare

Una giornata di sole in spiaggia si è trasformata in un momento di preoccupazione quando due fratellini sono stati segnalati come dispersi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia di Finanza marittima, che hanno avviato le ricerche in mare e sulla spiaggia. La situazione ha creato agitazione tra i presenti, mentre le forze dell’ordine hanno cercato di rintracciare i bambini e garantire la sicurezza dell’area.