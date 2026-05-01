Panico in spiaggia e fratellini dispersi | interviene la Finanza di mare
Una giornata di sole in spiaggia si è trasformata in un momento di preoccupazione quando due fratellini sono stati segnalati come dispersi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia di Finanza marittima, che hanno avviato le ricerche in mare e sulla spiaggia. La situazione ha creato agitazione tra i presenti, mentre le forze dell’ordine hanno cercato di rintracciare i bambini e garantire la sicurezza dell’area.
Una giornata di sole, i giochi in spiaggia e poi quel vuoto improvviso allo stomaco che ogni genitore spera di non provare mai. Tutto è successo in pochi istanti ad Arenzano. I genitori perdono d'occhio i figli - due fratellini di 3 e 6 anni - e il panico prende il sopravvento. L'allarme e il.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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