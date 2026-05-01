Una donna di 92 anni ha evitato una truffa telefonica fingendosi un ufficiale dei carabinieri. La telefonata, in cui si sosteneva che suo figlio fosse coinvolto in un problema legale, si è conclusa con la donna che ha smascherato il tentativo di raggiro. La vittima ha mantenuto la calma e non ha fornito informazioni, impedendo così che l’imbroglio andasse avanti.

“Pronto, signora? E’ la caserma dei carabinieri di Pisa, suo figlio si è messo nei guai, è qui da noi. La situazione è grave.“. E’ iniziato così, con un’inquietante telefonata a casa, il tentativo di truffa ai danni di un’anziana che abita a Pontetetto, nel mirino dell’ormai classica tecnica del falso carabiniere. Ma stavolta l’anziana vittima di turno è stata pronta e non si è fatta ingannare, grazie anche a quanto letto sul giornale e ascoltato in tv su questi raggiri seriali. “Avevo letto sulla Nazione di casi simili e ho subito sospettato che ci fosse qualcosa di strano. Soprattutto quando ha iniziato a chiedermi quanti soldi, oro o preziosi avevo in casa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Paghi o arrestiamo suo figlio...“. Novantaduenne sventa la truffa smascherando il falso maresciallo

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"Suo figlio ha rapinato una gioielleria”, l’anziana non ci casca e sventa la truffa: 19enne arrestatoFirenze, 10 marzo 2026 – Prima la telefonata di un finto carabiniere, poi l’arrivo a casa di un giovane incaricato di ritirare oro e gioielli.