Tra il 2019 e il 2025, il salario medio reale è diminuito del 12%, costringendo molte persone a lavorare senza ricevere compenso per circa 108 giorni all’anno. Nel frattempo, gli stipendi dei dirigenti di alto livello sono aumentati del 54%. Questi dati sono stati diffusi da un’organizzazione che ha analizzato le differenze tra salari dei lavoratori e delle figure dirigenziali nel periodo considerato.

I compensi dei grandi capi d’azienda corrono, mentre i salari restano al palo. Nel 2025, rivela un nuovo rapporto Working for the rich pubblicato da Oxfam e dall’ International Trade Union Confederation in occasione della Festa dei lavoratori, le remunerazioni degli amministratori delegati delle principali corporation globali sono aumentate in media dell’ 11% in termini reali contro lo 0,5% in più registrato dal salario medio mondiale. Il divario si amplia se si guarda agli ultimi anni segnati da pandemia, crisi energetica e inflazione: tra il 2019 e il 2025 i compensi dei capi azienda sono cresciuti del 54%, mentre le retribuzioni medie reali si sono ridotte del 12%.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oxfam: “Tra 2019 e 2025 salario medio reale giù del 12%: abbiamo lavorato gratis per 108 giorni. Mentre gli stipendi degli ad salivano del 54%”

Notizie correlate

Leggi anche: Salario giusto e salario minimo, qual è la differenza e cosa cambia per gli stipendi

Salario giusto e salario minimo, qual è la differenza e cosa può cambiare per gli stipendi italianiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di tracciare una linea netta sul tema delle retribuzioni con il nuovo decreto lavoro approvato...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: I compensi degli ad di 1.500 grandi aziende sono cresciuti 20 volte più velocemente dei salari; Lavoro, nel 2025 un Ad ha guadagnato quanto un dipendente in 490 anni: i dati Oxfam.

Lavoro: Oxfam, In Italia salari calati dell’8,7% tra il 2008 e il 2024A livello globale, negli ultimi 5 anni, la retribuzione mediana degli amministratori delegati (Ad) d’impresa è cresciuta del 50%, in termini reali, passando da 2,9 milioni di dollari nel 2019 a 4,3 ... agensir.it

Primo Maggio, Oxfam: Compensi degli ad saliti del 50% rispetto al 2019, 56 volte più dei salari dei lavoratoriCompensi dei top manager alle stelle, salari dei lavoratori al palo. Una nuova analisi di Oxfam diffusa in occasione della Festa dei Lavoratori mostra che tra il 2019 e il 2024 la retribuzione mediana ... ilfattoquotidiano.it

Tra 10 giorni sarà la Festa della Mamma Un’occasione speciale per dirle quanto le vuoi bene con un regalo che vale ancora di più. Su Oxfam Shop trovi molto più di un semplice dono: pezzi unici di artigianato, prodotti etici e fatti a mano nel rispetto delle t - facebook.com facebook

Grazie al lavoro di Oxfam e del partner locale Palestinian Environmental Friends Association (PEF), Niveen e altre famiglie come la sua hanno ricevuto sessioni di sensibilizzazione e prodotti per l’igiene. Grazie a questi interventi le famiglie non solo possono x.com