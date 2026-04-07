Una donna di 43 anni, residente a Ceglie Messapica, è deceduta al quarto mese di gravidanza gemellare presso l’ospedale “Di Venere” di Bari. Ricoverata da alcuni giorni a causa di forti dolori, era in attesa di due gemelli in una gravidanza considerata complicata. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico, che si è rivelato inutile.

La donna, a causa di dolori, era ricoverata da alcuni giorni nell’ospedale “Di Venere” di Bari. Incinta da quattro mesi di due gemelli la gravidanza patologica era complicata tanto da diversi ritenere necessario un intervento chirurgico. Ieri, poche ore dopo l’operazione, la 43enne di Ceglie Messapica, che il giornopprima aveva perso i bambini, è morta. Da dettagliare la causa specifica del decesso. Oggi alle 16,30 nella chiesa di San Rocco, a Ceglie Messapica, i funerali. L'articolo Gravidanza gemellare complicata, esito fatale al quarto mese: 43enne di Ceglie Messapica morta al “Di Venere’ Necessario un intervento chirurgico nell'ospedale barese, purtroppo vano proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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