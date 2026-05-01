Ostia Antica libri e vino al Castello di Giulio II | al via la rassegna con Miguel Gotor

Ostia si prepara ad accogliere una rassegna che combina libri e vino presso il castello di Giulio II. L’evento, che si svolgerà a partire dal primo maggio 2026, prevede incontri con autori e momenti di degustazione. La manifestazione si svolge in una location storica e si inserisce nel calendario culturale della zona. Tra gli ospiti confermati c’è anche uno storico e saggista di fama nazionale.

Ostia, 1° maggio 2026 – Una cornice d’eccezione per questa nuova e particolare rassegna tra lettura e degustazione, il Castello di Giulio II a Ostia antica, che ospiterà la rassegna gratuita “LIBRI, dentro.tra un bicchiere di vino e un calice di parole” con il patrocinio di Roma Municipio X e organizzata dall’ Associazione culturale CINET Ostia Antica. Bellissima l’iniziativa promossa dall’Associazione culturale CINET Ostia Antica in collaborazione con laFeltrinelli, all’interno di un luogo d’eccezione e denso di fascino, il castello di Giulio II, che vedrà il via con la presentazione del libro “ L’omicidio di Piersanti Mattarella” di Miguel Gotor.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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