Miguel Gotor presenta L' omicidio di Piersanti Mattarella alla Feltrinelli

Il 21 aprile alle 17, nella libreria Feltrinelli di Pescara, si terrà la presentazione del libro “L'omicidio di Piersanti Mattarella”. L'autore Miguel Gotor discuterà del volume in un evento che si svolgerà negli spazi di via Trento, all’angolo con via Milano. La presentazione si concentrerà sui dettagli e sui fatti legati all’assassinio di Piersanti Mattarella, avvenuto diversi decenni fa.

Il prossimo 21 aprile, alle ore 17, negli spazi della Feltrinelli di Pescara, in via Trento angolo via Milano, l’autore Miguel Gotor presenta il volume “L'omicidio di Piersanti Mattarella”. Interviene Giuseppe Berardi.Ingresso libero.Un’indagine lucida e documentata sul delitto Mattarella e sugli.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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