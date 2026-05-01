Oroscopo Maggio 2026 | classifica fortuna lavoro e denaro per i 12 segni

Alle 17:22 di oggi si è verificata la Luna Piena in Scorpione, segnando l'inizio di maggio. Il mese viene descritto come il più fertile della primavera e si prevede che l’andamento delle giornate continuerà senza soste. La classifica di fortuna, lavoro e denaro per i dodici segni zodiacali viene analizzata in questa fase, offrendo uno sguardo sulle tendenze di maggio 2026.

Maggio è entrato in scena: oggi alle 17:22 la Luna Piena in Scorpione apre ufficialmente il mese più fertile della primavera, e da qui il ritmo non si ferma più. Maggio 2026 si muove in due tempi precisi — la prima metà costruisce radici concrete, la seconda fa circolare contatti e occasioni — e tra il 14 e il 22 maggio si concentra il cuore d'oro dell'intero mese. Ciò che pianti in quella.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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