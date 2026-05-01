Orientalife | all’Istituto Imposimato il giornalismo diventa didattica orientativa

All'Istituto “Franco Imposimato” di Maddaloni, diretto dalla dirigente scolastica Annalisa Lombardi, è stato avviato un nuovo modulo nel quadro del progetto regionale “Orientalife”. Il modulo è dedicato al giornalismo e rappresenta un’esperienza di didattica orientativa rivolta agli studenti. L’iniziativa mira a offrire agli studenti un percorso formativo nel campo giornalistico, inserendosi tra le attività proposte dall’istituto.