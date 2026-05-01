Orientalife | all’Istituto Imposimato il giornalismo diventa didattica orientativa
All'Istituto “Franco Imposimato” di Maddaloni, diretto dalla dirigente scolastica Annalisa Lombardi, è stato avviato un nuovo modulo nel quadro del progetto regionale “Orientalife”. Il modulo è dedicato al giornalismo e rappresenta un’esperienza di didattica orientativa rivolta agli studenti. L’iniziativa mira a offrire agli studenti un percorso formativo nel campo giornalistico, inserendosi tra le attività proposte dall’istituto.
L’Istituto “Franco Imposimato” di Maddaloni, diretto dalla Dirigente Scolastica Annalisa Lombardi, ha attivato, nell’ambito del progetto regionale “Orientalife”, un modulo dedicato al giornalismo, configurandosi come un’importante esperienza di didattica orientativa. Nel corso di tre mattinate.🔗 Leggi su Casertanews.it
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