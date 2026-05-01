Un sondaggio proveniente dall’Inghilterra ha segnalato l’interesse di un allenatore verso un calciatore che ha recentemente ottenuto la promozione in Premier League. Il giocatore, che ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee, è stato inserito nella lista dei desideri di questo tecnico. La notizia ha fatto il giro dei media specializzati, alimentando speculazioni sul possibile trasferimento durante la sessione di mercato in corso.

dopo la promozione in Premier League. Il futuro di Lois Openda sembra ormai segnato e lontano dalla Juventus. Dopo una prima annata deludente in Italia, l’attaccante si prepara a cambiare maglia per la stagione 2026-2027. La dirigenza bianconera è pronta ad ascoltare le offerte, cercando una soluzione che permetta al giocatore di trovare maggiore continuità in campo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I primi interessamenti reali arrivano dall ‘Inghilterra. Lo scoglio principale per discutere il suo contratto è l’alto costo del cartellino: per acquistarlo dal Lipsia erano stati investiti ben 43,9 milioni di euro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, sondaggio dall’Inghilterra! Questo allenatore lo ha messo nella lista dei desideri

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