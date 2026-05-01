Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 2 e 3 Maggio 2026

Da funweek.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si terrà un open day dedicato alla carta d’identità elettronica nei giorni 2 e 3 maggio 2026. L’evento si svolgerà durante il fine settimana e sarà rivolto ai cittadini interessati a ottenere o aggiornare il documento elettronico. Saranno disponibili servizi di assistenza e consulenza presso gli uffici dedicati, con orari che copriranno entrambe le giornate. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano aggiornare il proprio documento.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma  sabato 2 e domenica 3 maggio. Previste le aperture straordinarie degli ex  PIT  e del punto di rilascio di  via Petroselli, 52. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che  dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre  obbligatorio l’appuntamento, prenotabile  a partire dalle ore 9 di giovedì 30 aprile  fino a esaurimento disponibilità sul sito  Agenda CIE del Ministero dell’Interno .🔗 Leggi su Funweek.it

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