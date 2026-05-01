Omicidio Sessa la famiglia vuole riportarlo a Pagani Il dolore della zia | Sei stato il sorriso alla vita

La famiglia di Francesco Sessa, il pizzaiolo di 35 anni ucciso a Ibiza, si è recata sull’isola per riportare la salma in Italia. L’uomo è stato accoltellato mercoledì scorso vicino a un bar di Platja d'en Bossa, mentre l’unico sospettato è stato già rilasciato. La zia del giovane ha espresso il suo dolore, ricordandolo come “il sorriso alla vita”.

La famiglia di Francesco Sessa, il pizzaiolo paganese di 35 anni accoltellato a morte (da mano ancora ignota poichè l'unico sospettato sarebbe stato già rilasciato) mercoledì scorso nei pressi di un bar di Platja d'en Bossa ad Ibiza, è volata ieri sull'isola spagnola. Ora il primo obiettivo dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate ‘Per noi lo sci non esiste più’: il dolore della famiglia Franzoso a sei mesi dalla tragediaIl padre dello sciatore scomparso “Non esiste più lo sci, per noi”, dice Marcello Franzoso, con la voce ancora carica di dolore in un’intervista a... Leggi anche: Suviana, due anni dopo. Il dolore della famiglia D’Andrea: “Ale era la nostra vita, continuate a indagare” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a Ibiza. Fermato un 45enne di Avellino; Giallo sull'omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, arrestato e poi rilasciato un sospettato; Francesco Sessa, il pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza con una coltellata; Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato il presunto killer del pizzaiolo: sarebbe un altro italiano. Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato il presunto killer del pizzaiolo: sarebbe un altro italianoLa Guardia Civil spagnola ha fermato un 45enne originario di Avellino, ritenuto il responsabile dell’omicidio di Francesco Sessa avvenuto a Ibiza ... virgilio.it Giallo sull'omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, arrestato e poi rilasciato un sospettatoUna discussione animata in piazza, nel pomeriggio, quindi la coltellata mortale, i sanitari hanno provato a rianimarlo per oltre 1 ora prima di arrendersi, per tutti a Ibiza era un bravo ragazzo e un ... napolitoday.it Il giallo sull'omicidio di Francesco Sessa, il pizzaiolo di Pagani trafitto da un fendente al torace a Platja d’en Bossa, si infittisce e assume contorni inquietanti. Dopo il rilascio del 45enne avellinese inizialmente fermato — risultato totalmente estraneo ai fatti — l - facebook.com facebook #Ibiza Il caso dell’omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di origini campane, che lavorava come pizzaiolo. Arrestato un 45enne di Avellino. Ancora non è chiaro il movente. Tra le ipotesi una lite per piccoli traffici di droga. x.com