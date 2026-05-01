Il Concerto del Primo Maggio 2026 si è svolto come di consueto a Piazza San Giovanni in Laterano, attirando un vasto pubblico. Oltre 50 artisti si sono esibiti sul palco, tra cui giovani cantanti molto seguiti come Geolier e Madame, insieme ai Litfiba, tornati a esibirsi dopo un periodo di assenza. La manifestazione ha visto partecipazioni di vari generi musicali, confermando la tradizione dell’evento come appuntamento annuale.

P untuale come ogni anno è arrivato il giorno del Concerto del Primo Maggio edizione 2026 nella sua storica location di Piazza San Giovanni in Laterano. Presentatori di questa edizione Arisa, BigMama – che, tra un lancio e l’altro dei vari cantanti, si esibiranno anche loro – e l’attore Pierpaolo Spollon. Il concerto è trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e RaiPlay. Arisa, la cover della canzone-manifesto di Fiorella Mannoia emoziona Sanremo 2026 X Leggi anche › Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: tutti i cantanti e il terzetto di conduttori Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: orari su RaiPlay, Rai 3 e Radio Rai.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre 50 gli artisti sul palco: da idoli dei giovanissimi come Geolier e Madame al grande ritorno dei Litfiba

Geolier - 2 GIORNI DI FILA feat. Sfera Ebbasta, ANNA (Lyric Video)

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