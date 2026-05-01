Ogni Starlink emette 5 tonnellate di ossido di alluminio | il costo nascosto della corsa ai satelliti
Recentemente sono emerse preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale della proliferazione di satelliti in orbita, con alcuni esperti che evidenziano come ogni satellite Starlink possa contribuire all’emissione di circa cinque tonnellate di ossido di alluminio nell’atmosfera. La crescita di questa tecnologia ha suscitato interrogativi sui costi nascosti legati all’inquinamento, mentre la comunità scientifica continua a monitorare le conseguenze di questa espansione satellitare.
Gli esperti della comunità scientifica mettono in guardia sul costo in termini di inquinamento della corsa ai satelliti. Secondo un recente articolo di Spaceweather.com solo Starlink avrebbe immesso 5 tonnellate di ossido di alluminio nella stratosfera e nella mesosfera.🔗 Leggi su Fanpage.it
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