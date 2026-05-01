Oba Femi ha ricevuto l’investitura di Mark Henry, che ha dichiarato di voler insegnargli la sua mossa più famosa, la World’s Strongest Slam. Mark Henry, noto per la sua carriera nel wrestling, ha mantenuto questa tecnica segreta per diversi anni, ma ora ha deciso di condividerla con Oba Femi. La consegna di questa mossa segna un momento importante per il rapporto tra i due e per il percorso del wrestler emergente.

Mark Henry ha custodito gelosamente una delle sue mosse più iconiche per anni, ma ora sembra pronto a passarla a qualcuno. E quel qualcuno è Oba Femi. Parlando nel podcast Humble Roses, Henry ha rivelato quale wrestler attuale riterrebbe degno di ereditare la sua leggendaria World’s Strongest Slam. La scelta è ricaduta subito su Oba Femi, sottolineando però che non si tratta di un riconoscimento che concede facilmente. Henry ha spiegato che ciò che distingue Femi dagli altri powerhouse del wrestling è la combinazione unica di forza fisica e atletismo: “Dovrebbe essere Oba Femi, per la sua forza e il suo atletismo. Amo la pop-up powerbomb, ma tanti wrestler hanno usato la pop-up powerbomb, la running powerbomb o altre varianti simili”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Oba Femi riceve l’investitura di Mark Henry: “Gli insegnerò la mia World’s Strongest Slam”

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