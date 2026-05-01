Mark Henry ha annunciato di voler insegnare la sua mossa finale a Oba Femi, che ha recentemente ricevuto ufficialmente l’investitura da parte del wrestler. Henry ha mantenuto questa tecnica segreta per molti anni e ora si prepara a condividerla con il suo nuovo allievo. La notizia ha suscitato l’interesse tra gli appassionati, che attendono di vedere il risultato di questa collaborazione.

Mark Henry ha custodito gelosamente una delle sue mosse più iconiche per anni, ma ora sembra pronto a passarla a qualcuno. E quel qualcuno è Oba Femi. Parlando nel podcast Humble Roses, Henry ha rivelato quale wrestler attuale riterrebbe degno di ereditare la sua leggendaria World’s Strongest Slam. La scelta è ricaduta subito su Oba Femi, sottolineando però che non si tratta di un riconoscimento che concede facilmente. Henry ha spiegato che ciò che distingue Femi dagli altri powerhouse del wrestling è la combinazione unica di forza fisica e atletismo: “Dovrebbe essere Oba Femi, per la sua forza e il suo atletismo. Amo la pop-up powerbomb, ma tanti wrestler hanno usato la pop-up powerbomb, la running powerbomb o altre varianti simili”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Oba Femi riceve l’investitura di Mark Henry: “Gli insegnerò la mia finisher”

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