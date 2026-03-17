WWE | Oba Femi stende Lesnar e lo sfida per WrestleMania sotto gli occhi di Seth Rollins

Durante uno degli eventi di WWE, Oba Femi ha affrontato e sconfitto Brock Lesnar davanti a Seth Rollins, rispondendo alla sua Open Challenge per WrestleMania 42. Femi, che era stato eliminato alla Royal Rumble, ha deciso di entrare in azione e ha accettato la sfida lanciata da Lesnar. La scena si è svolta sotto gli occhi di Seth Rollins, che ha assistito alla sfida.

La Open Challenge di Brock Lesnar per WrestleMania 42 ha trovato una risposta questa notte e ad accettarla è stato Oba Femi, a cui non è andata giù l’eliminazione subita alla Royal Rumble evidentemente. Tutto è successo in un inizio di Raw incandescente che ha coinvolto anche Seth Rollis e i suoi uomini mascherati e Paul Heyman, ancora malconcio dopo l’attacco subito dall’architetto qualche settimana fa. Come vi ho creati, vi distruggo. Seth Rollins, come detto, ha aperto la puntata di Raw con i suoi uomini incappucciati al seguito e ha parlato della Vision e di Paul Heyman. Rollins ha affermato che è pronto a distruggere ciò che ha creato e poco gli interessa che Breakker e Reed non ci siano al momento, chiunque sia al fianco di Paul Heyman è marchiato a morte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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