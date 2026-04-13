Plenitude inaugura il nuovo store in corso Umbria a Torino

A Torino, una nuova sede di un'azienda del settore energetico è stata aperta in corso Umbria. Il punto vendita offre una gamma di servizi e prodotti, tra cui impianti fotovoltaici, sistemi di ricarica per veicoli elettrici, climatizzatori e caldaie. Sono disponibili anche servizi di assistenza, manutenzione e polizze assicurative collegate all’energia e alle apparecchiature domestiche. L'inaugurazione riguarda un punto di riferimento per le soluzioni energetiche in città.

Non solo offerte relative alla fornitura di energia, ma anche diverse soluzioni disponibili riguardo gli impianti fotovoltaici, i sistemi per la ricarica domestica dei veicoli elettrici, i climatizzatori e le caldaie, interventi di assistenza e manutenzione collegati, fino alle polizze.🔗 Leggi su Torinotoday.it Plenitude inaugura il nuovo store di CataniaIl 1° aprile ha aperto le porte al pubblico il nuovo Plenitude Store di Catania, situato in via Giacomo Leoprardi 8-10, pensato per chi vuole... Sanremo arriva a Roma: nello store Plenitude giochi, premi e vantaggi esclusivi per il FestivalDal 24 al 28 febbraio, lo spazio accoglie il pubblico con un’iniziativa speciale che unisce intrattenimento, premi e omaggi esclusivi: il concorso...