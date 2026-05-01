Le notifiche di multe per violazioni del Codice della Strada seguono diverse modalità di comunicazione e hanno termini specifici per la ricezione. Se la notifica viene inviata oltre i tempi stabiliti dalla legge, l'importo della sanzione può aumentare rispetto a quello originario. Le procedure e i tempi di consegna variano a seconda del metodo utilizzato, influenzando così le tempistiche entro cui bisogna agire per eventuali ricorsi o pagamenti.

Violare il Codice della Strada può significare non solo dover pagare la conseguente sanzione pecuniaria ma anche, qualora ciò venga fatto oltre i termini previsti dalla legge, corrispondere una cifra ancora più alta rispetto a quella prevista per la sola infrazione. Secondo le norme vigenti, col chiaro obiettivo di incentivare la celerità dei trasgressori, chi provvede a mettersi in regola entro 5 giorni dalla notifica ha diritto a beneficiare di uno sconto pari al 30% del totale addebitato. Nel caso in cui trascorrano 60 giorni senza versare quanto dovuto o impugnare il verbale per contestarlo, la sanzione raddoppia, e a questa quota si aggiunge un +10% di interessi calcolati ogni 6 mesi di ritardo ulteriore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Notifica multe, termini e tempistiche: ecco cosa cambia a seconda delle modalità di comunicazione

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