Da oggi, le notifiche di multe possono arrivare attraverso diversi canali, tra cui raccomandata, app dedicata, PEC, SMS, email e notifiche push. Ognuno di questi metodi permette di ricevere l'avviso in modo immediato o più formale, a seconda delle preferenze o delle disposizioni del sistema. La scelta del canale può influire sui tempi di ricezione e sulla modalità di consultazione delle informazioni.

Ricevere una multa per una violazione del Codice della strada non è mai piacevole, ma ancora meno lo è ricevere un sollecito per non averla pagata, con tanto di sanzione per il ritardo nel pagamento. Dover pagare la mora sulle multe è sempre la conseguenza derivante dal non aver rispettato i termini per effettuare il pagamento, oppure per depositare il ricorso contro la sanzione. La legge italiana prevede che chi riceve una multa e la paga entro cinque giorni può usufruire di una riduzione del 30% sull'importo da pagare, mentre chi fa passare 60 giorni dalla notifica sarà costretto a pagare il doppio dell'importo iniziale, più il 10% di interessi da applicare ogni sei mesi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Notifica multe: cosa cambia tra raccomandata, app IO, Pec, Sms, email e notifiche Send

Notizie correlate

Saronno Servizi introduce SEND: atti amministrativi digitali su App IOAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Notifica multe: cosa cambia tra raccomandata, app IO, Pec, Sms, email e notifiche Send; Il Comune di Vicenza aderisce a Send, il servizio che digitalizza e semplifica notifica e pagamento delle multe; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Multe per abusi edilizi, stretta sui pagamenti. Ecco cosa cambia davvero.

Oggi è possibile ricevere una multa in molti modi diversi, anche sullo smartphone. Ecco come cambiano i termini per pagare o fare ricorsoOggi è possibile ricevere una multa in molti modi diversi, anche sullo smartphone. Ecco come cambiano i termini per pagare o fare ricorso ... gazzetta.it

Multe per abusi edilizi, stretta sui pagamenti. Ecco cosa cambia davveroLa Regione Siciliana interviene sulle sanzioni per abusi paesaggistici e chiarisce le modalità di ... msn.com

VICENZA - Il servizio digitalizza e semplifica notifica e pagamento delle multe. I verbali arriveranno direttamente sugli smartphone: meno costi e comunicazioni più semplici per cittadini e amministrazione. - facebook.com facebook