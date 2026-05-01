Durante un concerto in Spagna, una cantante ha interrotto improvvisamente l'esibizione dichiarando di non riuscire a cantare. L'artista ha fermato il palco e si è scusata con il pubblico, spiegando di aver avuto un problema vocale. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social media, dove il video si è diffuso rapidamente, mostrando un momento di imprevisto che ha coinvolto l’artista e il pubblico presente.

Un piccolo imprevisto si è trasformato in un momento virale e carico di umanità durante un recente concerto in Spagna. La protagonista è Laura Pausini, che nel pieno della sua esibizione ha interrotto il live per un episodio tanto insolito quanto significativo. La scena, rapidamente diffusa sui social, ha acceso l’attenzione del pubblico tra stupore, ironia e apprezzamento. Leggi anche: Laura Pausini ferma il concerto: “Due persone si stanno picchiando, andatavene” L’imprevisto sul palco. Durante il concerto, Laura Pausini si è accorta della presenza di un insetto morto sul palco, proprio mentre stava cantando. Senza ignorare la situazione, l’artista ha deciso di fermarsi e rivolgersi direttamente al pubblico, spiegando con spontaneità: “Credo ci sia un animale morto sul palco – dice Laura al suo pubblico senza peli sulla lingua -.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non riesco a cantare”. Laura Pausini interrompe il concerto all’improvviso: il motivo è imbarazzante

LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

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