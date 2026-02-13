Il Lens di Sage scende in campo stasera, sabato 14 febbraio alle 21:05, contro il Paris FC in trasferta, deciso a non mollare di un millimetro il passo del Paris Saint Germain, nonostante le sfide in campionato.

Non molla di un millimetro il Lens di Sage, che oggi in casa del Paris FC continuerà a tenere il passo del Paris Saint Germain. I parisiens vengono da 4 gare senza vittorie con 3 pareggi e appena 2 gol segnati; un magro bottino considerati gli arrivi invernali che dovrebbero permette ai ragazzi di Gilli di arrivare comodamente alla quota salvezza. I sang et or ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris FC-Lens (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

