Niccolò Rizzo | esordio in Next Gen per il difensore a coronamento di un’annata eccezionale E per il futuro c’è un piano

Da juventusnews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore Niccolò Rizzo ha fatto il suo esordio in Serie C con la squadra, giocando contro il Bra. La partita segna la conclusione di un’annata considerata molto positiva per lui. Per il futuro, sono stati annunciati piani che prevedono un passaggio ai livelli superiori del calcio professionistico nel prossimo anno. Rizzo ha iniziato così il suo percorso tra i professionisti, con un debutto che segna un passo importante.

di Luca Fioretti Niccolò Rizzo: il giovane difensore debutta in Serie C contro il Bra e si prepara al grande salto tra i professionisti il prossimo anno. Niccolò Rizzo ha vissuto una giornata indimenticabile contro il Bra. Il promettente difensore classe  2007  ha collezionato la sua  prima  presenza ufficiale con la maglia della  Juventus Next Gen. Questo straordinario traguardo certifica in maniera inequivocabile la  crescita costante  del ragazzo, autentico protagonista di un’annata importantissima con la Primavera guidata da Simone Padoin. Le ottime prestazioni offerte gli hanno permesso di scalare le gerarchie interne, preparandolo al definitivo salto in pianta stabile tra i professionisti previsto per la  prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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