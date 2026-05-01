Niccolò Rizzo | esordio in Next Gen per il difensore a coronamento di un’annata eccezionale E per il futuro c’è un piano

Il difensore Niccolò Rizzo ha fatto il suo esordio in Serie C con la squadra, giocando contro il Bra. La partita segna la conclusione di un’annata considerata molto positiva per lui. Per il futuro, sono stati annunciati piani che prevedono un passaggio ai livelli superiori del calcio professionistico nel prossimo anno. Rizzo ha iniziato così il suo percorso tra i professionisti, con un debutto che segna un passo importante.

di Luca Fioretti Niccolò Rizzo: il giovane difensore debutta in Serie C contro il Bra e si prepara al grande salto tra i professionisti il prossimo anno. Niccolò Rizzo ha vissuto una giornata indimenticabile contro il Bra. Il promettente difensore classe 2007 ha collezionato la sua prima presenza ufficiale con la maglia della Juventus Next Gen. Questo straordinario traguardo certifica in maniera inequivocabile la crescita costante del ragazzo, autentico protagonista di un’annata importantissima con la Primavera guidata da Simone Padoin. Le ottime prestazioni offerte gli hanno permesso di scalare le gerarchie interne, preparandolo al definitivo salto in pianta stabile tra i professionisti previsto per la prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Niccolò Rizzo: esordio in Next Gen per il difensore a coronamento di un’annata eccezionale. E per il futuro c’è un piano Notizie correlate Niccolò Rizzo, chi è il centrale 18enne della Primavera convocato da Spalletti per Juve ComoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Niccolò Rizzo, chi è il centrale 18enne della Primavera convocato da Spalletti anche per Juve Galatasaraydi Redazione JuventusNews24Niccolò Rizzo, chi è il centrale 18enne della Primavera convocato da Spalletti per Juve Galatasaray.