Nel quartiere in arrivo 186 nuovi box | i comitati insorgono ma il Comune ricorda che è tutto a norma

Nel quartiere si stanno costruendo 186 nuovi box auto interrati come parte di un progetto di riqualificazione dell’ex area industriale. La realizzazione ha suscitato proteste da parte dei comitati locali, che contestano l’impatto sulla viabilità e sull’inquinamento. Il Comune ha ribadito che l’intervento è stato approvato e realizzato secondo le normative vigenti, senza violazioni di legge. La questione divide gli abitanti e le autorità sulla gestione dello sviluppo urbano.

L’ex area industriale si riqualifica e arrivano (anche) 186 nuovi garage interrati e il quartiere – già trafficato – rischia di essere stretto ancora più forte nella morsa dello smog. Questo, in sintesi, quanto riferisce il Coordinamento dei comitati e delle associazioni in merito alle.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Box e posti auto sono il vero affare d'oro a Roma. Ecco i nuovi prezzi, quartiere per quartiere I nuovi cartelli con cui il Comune ricorda che chi non raccoglie pagaL'iniziativa è stata pensata per sensibilizzare i cittadini, ricordando che chi non rispetto l'obbligo rischia multe salate Pulire dove i nostri... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Adotta un quartiere; LA GIUNTA A LAIPACCO E SAN GOTTARDO. TRA VERDE, SPAZI PER LA SOCIALITÀ E SERVIZI, ECCO I PROGETTI DELL’AREA; Partecipazione, prosegue campagna di ascolto Il Quartiere del futuro per la città che cambia; Avvio dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi nel quartiere di Villapiana. Sassari, in arrivo 135 mila euro per il verde pubblico a Santa Maria di Pisa135mila euro per il verde pubblico a Sassari nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Lo annuncia il Comune che potrà eseguire i lavori di manutenzione grazie al finanziamento ricevuto da Area, a sua ... unionesarda.it Dieci telecamere in arrivo al quartiere ’Da là dal punt’Dieci nuove telecamere di controllo in arrivo per il rione che si sviluppa attorno a via Giotto, nel quartiere Da là dal punt, compreso tra la stazione ferroviaria e la Valassina. Gli occhi ... ilgiorno.it Telesveva. . A "Qualcuno in comune" ospite l'ingegnere Giovanni Lorusso, candidato lista Andria fatti grande. La rubrica di telesveva dedicati ai candidati al consiglio comunale è condotta dal direttore Michele Marmo - facebook.com facebook 1/3 In questo #1Maggio un grido comune: il lavoro deve tornare a essere uno strumento di #pace e dignità, non di mera sopravvivenza #WorkingPoor #FestadelLavoro x.com