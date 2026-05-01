Il direttore della Nasa ha presentato una proposta al Senato per ripristinare lo status di pianeta a Plutone. La proposta arriva in risposta alla classificazione attuale di Plutone come pianeta nano e mira a cambiare questa definizione. La questione riguarda le caratteristiche che definiscono un pianeta e le decisioni prese in passato da organismi internazionali. La proposta sarà valutata dalle autorità competenti nei prossimi mesi.

? Cosa sapere Il direttore Nasa Jared Isaacman propone al Senato di ripristinare lo status di pianeta per Plutone.. La proposta sfida i criteri IAU del 2006 amid i tagli al budget della Casa Bianca.. Durante l’ultima seduta al Senato, il direttore della Nasa Jared Isaacman ha dichiarato la sua ferma intenzione di promuovere il ripristino dello status di pianeta per Plutone, nonostante le recenti pressioni sul budget dell’agenzia spaziale. La discussione politica si è concentrata sulla gestione delle risorse finanziarie per l’esplorazione spaziale. Il presidente Trump ha proposto un taglio del 23%, che corrisponderebbe a una riduzione di 5,6 miliardi di dollari rispetto ai piani attuali, proprio mentre i progetti per il ritorno sulla Luna subiscono dei rallentamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nasa: il capo Isaacman propone di rendere Plutone un pianeta

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