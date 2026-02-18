Chi scoprì Plutone e davvero non è più un pianeta?

Nel 1930, Clyde Tombaugh scoprì Plutone, portando alla convinzione che fosse il nono pianeta del Sistema Solare. Tuttavia, nel 2006, l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso di declassarlo a pianeta nano, perché non soddisfa più alcuni criteri. La decisione ha provocato molte discussioni tra scienziati e appassionati di astronomia. Oggi, la comunità scientifica continua a studiare le caratteristiche di questa piccola e distante palla di ghiaccio, che si trova oltre l'orbita di Nettuno. La sua definizione rimane oggetto di dibattito tra gli esperti.

Molti di noi hanno imparato a scuola che i pianeti del Sistema Solare sono 9: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Quest'ultimo corpo celeste, a partire dal 2006, è stato tuttavia oggetto di una controversia che lo ha visto declassato a "pianeta nano" e che non si è ancora conclusa. Raccontiamo allora la storia dell'osservazione di Plutone, partendo dallo scienziato che per primo lo scoprì, e cerchiamo di capire se davvero esso possa definirsi un pianeta vero e proprio. Nel 1930 un giovane astronomo di nome Clyde Tombaugh stava proseguendo le ricerche di molti suoi predecessori sulla presenza di un ipotetico Pianeta X, responsabile di inspiegabili deviazioni nelle orbite di Urano e Nettuno.