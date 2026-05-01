Il Napoli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per Alisson Santos, esterno brasiliano arrivato in prestito dall Sporting Lisbona. La società ha confermato che l’affare si concluderà con la trasformazione del prestito in un trasferimento a titolo definitivo, considerandolo il miglior acquisto sul mercato. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cifre dell’operazione.

Alisson Santos ha convinto il Napoli a esercitare il diritto di riscatto. L’esterno brasiliano arrivato dallo Sporting Lisbona con prestito oneroso diventerà azzurro a titolo definitivo. Non ci sono più dubbi sull’operazione, è solo questione di tempo. Riscatto Alisson Santos: operazione da 20 milioni totali. Le prestazioni dell’esterno brasiliano hanno spinto la dirigenza partenopea verso la decisione di confermare l’acquisto. Come rivela Gianluca Di Marzio, il Napoli procederà al riscatto di Alisson al termine della stagione. L’operazione complessiva raggiunge i 20 milioni di euro: prestito oneroso fissato a 3,5 milioni e opzione di riscatto a 16,5 milioni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, nessun dubbio sul riscatto: “È il miglior colpo sul mercato”

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