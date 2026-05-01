A Napoli, la spiaggia di tutti si scontra con la realtà di spazi pubblici spesso poco accessibili o in condizioni di degrado. Con l’arrivo della bella stagione, le aree balneari si popolano di persone, ma molte zone rimangono in condizioni di abbandono o affollate, rendendo difficile l’uso condiviso del mare. La situazione riflette una contraddizione tra il desiderio di godersi la spiaggia e le difficoltà pratiche di accesso e manutenzione.

Napoli e il mare: un binomio viscerale, una promessa di bellezza che, puntualmente, con l’arrivo della bella stagione, si infrange contro la realtà mortificante dei litorali pubblici. Le spiagge libere della città, dalla Rotonda Diaz alla Gaiola, si trasformano troppo spesso in tappeti di plastica, cicche di sigarette e avanzi di pasti. Una parte di quello che non finisce in mare, il mare che pure è di tutti, viene mangiato dai gabbiani che planano, festosi, sulla sabbia a far banchetto. Il resto sarà raccolto, il giorno dopo dall’Asia, che pure è di tutti e che viene pagata da tutti, o dovrebbe. I raccoglitori dell’immondizia, nel frattempo, come è stato documentato in diversi video girati da cittadini esasperati, restano desolatamente vuoti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, la spiaggia di tutti la spiaggia di nessuno

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