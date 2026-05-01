Nel primo mese dell’anno si aggiungono nuove vittime tra chi lavora in condizioni pericolose, portando il totale delle morti sul lavoro a mille nel corso dell’ultimo anno. Nonostante gli appelli e le richieste di intervento, gli incidenti continuano a verificarsi con regolarità, evidenziando come il problema resti ancora irrisolto. La cronaca riporta episodi di incidenti fatali in diversi settori, senza che siano stati adottati cambiamenti significativi per prevenire queste tragedie.

Nonostante l’appello del Presidente Sergio Mattarella, il 2025 si apre con nuove tragedie. Crescono i numeri delle “morti bianche” e restano forti le disuguaglianze tra territori, settori e lavoratori “Rispetto della vita, della sicurezza di chi lavora. Non possono più bastare parole di sdegno: occorre agire”. Con queste parole, nel suo discorso di fine anno,il Presidente della Repubblica Sergio Mattarellaaveva richiamato il Paese a una presa di responsabilità collettiva sul tema degli incidenti sul lavoro. Un appello che, però, sembra essere rimasto inascoltato. Il 2025 si è infatti aperto con nuove tragedie. Tra le prime vittime ci sono Francesco Stella, operaio di Lamezia Terme, morto dopo una caduta da un’impalcatura, e Carmelo Longhitano, deceduto precipitando dal tetto di una carrozzeria a Trescore Cremasco.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morti sul lavoro, l’allarme non si ferma: mille vittime in un anno

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