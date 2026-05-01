L’amministrazione comunale di Monte Urano ha presentato in Consiglio Comunale il rendiconto di gestione 2025, confermando una situazione finanziaria in equilibrio e senza squilibri. L’assessore ha dichiarato che i conti del Comune sono in ordine, senza fornire ulteriori dettagli sulle cifre o sui parametri finanziari specifici. La discussione si è concentrata sulla stabilità del bilancio comunale e sulla gestione delle risorse pubbliche.

Il rendiconto di gestione 2025 presentato in Consiglio Comunale dall’amministrazione di Monte Urano ha confermato una situazione finanziaria solida e in equilibrio. Il risultato di amministrazione si attesta a oltre 4,18 milioni di euro. Un dato significativo che, tuttavia, va letto con attenzione: oltre l’80% delle risorse è vincolato o accantonato per legge e non immediatamente disponibile. Il dato più rilevante riguarda la riduzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità sceso da circa 1,83 milioni a 1,69 milioni, che delinea una migliore capacità di riscossione e una maggiore affidabilità delle entrate comunali. "Il rendiconto – sottolinea l’assessore al bilancio e vicesindaco Marco Marziali – non è solo un documento tecnico, ma racconta la qualità della gestione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monte Urano, l’assessore Marziali: "I nostri conti sono in ordine"

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