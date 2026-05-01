Montagne lariane raffica di soccorsi il Primo Maggio | elicottero da Como in volo due volte

Il Primo Maggio le montagne della zona sono state teatro di quattro interventi di soccorso, tutti in ambienti difficili o impervi. In due occasioni l’elicottero partito da Como ha effettuato operazioni di recupero, mentre l’attività di assistenza si è svolta anche in altre aree. La giornata ha visto un'intensa attività di intervento, con il personale dei soccorsi impegnato a garantire la sicurezza di escursionisti e persone in difficoltà.

Il Primo Maggio trasforma le montagne lariane in un vero banco di prova per i soccorsi. Nel giro di poche ore si contano quattro interventi in ambiente montano o impervio, con l’elicottero decollato da Como impegnato due volte, mentre resta alta l’attenzione dopo la recente chiusura di una.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Infortuni sulle piste da sci: tre interventi dei soccorsi in poche ore. Anche l'elicottero in voloTre interventi dei soccorsi nel giro di un paio d'ore sulle piste da sci di Bobbio-Valtorta, in alta Valsassina.