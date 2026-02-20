Infortuni sulle piste da sci | tre interventi dei soccorsi in poche ore Anche l' elicottero in volo

Tre incidenti sulle piste da sci di Bobbio-Valtorta, in alta Valsassina, hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Le squadre sono state chiamate a intervenire per soccorrere sciatori feriti in modo diverso, tra cui uno con fratture e un altro con sospetta commozione cerebrale. Nel frattempo, un elicottero è stato messo in volo per facilitare il trasferimento di uno degli infortunati. La situazione rimane sotto controllo, ma la presenza di più infortuni ha sorpreso gli operatori.

Tre interventi dei soccorsi nel giro di un paio d'ore sulle piste da sci di Bobbio-Valtorta, in alta Valsassina. Gli infortuni sportivi sono avvenuti tra mezzogiorno e il primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio, e in un caso è stato necessario anche l'intervento dell'elicottero del 118. La prima chiamata, in codice giallo (media gravità), è stata necessaria per prestare aiuto a una donna di 66 anni caduta sulla neve: in azione lo skibob e l'equipaggio del Soccorso di Introbio. La sciatrice è stata trasferita all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in “giallo”. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

