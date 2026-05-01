Mondiali staffetta Bergamo passa il testimone dei sogni a Valensin e Pavese

Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolgono in Botswana gli World Relay, una competizione internazionale di staffetta in cui partecipa anche una giovane atleta italiana di 19 anni. La bergamasca ha affrontato questa sfida con l’obiettivo di ottenere un posto nella staffetta 4x100 mista, lasciando alle spalle le gare nazionali e entrando nel circuito dei grandi eventi mondiali. La competizione rappresenta un momento importante per la crescita di questa atleta.

ATLETICA. Sabato 2 maggio e domenica 3 in Botswana si disputano gli World Relay che segnano il debutto tra i grandi della 19enne Elisa, a caccia di un posto al sole nella 4x100 mista. In gara nella 4x100 anche la veterana Alessia. Comunque vada, Elisa Valensin venerdì primo maggio si presenterà in hotel con la chioma piastrata. Come ogni matricola le toccherà il rito del taglio dei capelli, meglio minimizzare i rischi perché l’atletica non è solo i millimetri che possono decidere la gara in pista: «Anche questo significa entrare tra i grandi, rispetto a tutto il percorso fatto, qui c’è un mondo diverso. L’obiettivo? Qualificarsi per i Mondiali di Pechino, meglio se da titolare».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Mondiali staffetta, Bergamo passa il testimone dei sogni a Valensin e Pavese Notizie correlate Biathlon, azzurrini ai piedi del podio nella staffetta mista dei Mondiali Youth ad Arber: il racconto dei primi giorniPrime giornate di gare ai Mondiali giovanili di biathlon in corso sulle nevi di Arber, in Germania. Passaggio del testimone: come funziona il cambio nella staffettaLa staffetta è una variante a squadre di competizioni sportive singolari nella quale, per ogni squadra, compete un singolo atleta alla volta e in... Panoramica sull’argomento Si parla di: Mondiali staffetta, Bergamo passa il testimone dei sogni a Valensin e Pavese. Mondiali staffetta, Bergamo passa il testimone dei sogni a Valensin e Pavese. Sabato 2 maggio e domenica 3 in Botswana si disputano gli World Relay che segnano il debutto tra i grandi della 19enne Elisa, a caccia di un posto al sole nella 4x100 mista. In gara nella 4x100 anch ... ecodibergamo.it Staffetta 4x400 maschile: Italia fuori dalle World Relays, Mondiali 2027 a rischioLa staffetta 4x400 maschile italiana non prenderà parte alle imminenti World Relays, i Campionati Mondiali di staffette che si terranno a Gaborone, in Botswana. Il quartetto azzurro, composto da Vanni ... it.blastingnews.com