Momenti di ascolto orientamento e accompagnamento | la Croce Rossa lancia un progetto per combattere la solitudine

La Croce Rossa Italiana ha lanciato il progetto "Sorrisi – Servizi e Opportunità per Ridurre le Solitudini Involontarie e Sostenere l’Inclusione", un’iniziativa a livello nazionale destinata a rispondere alle crescenti necessità di supporto sociale, con particolare attenzione agli anziani e ai.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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