Molfetta 2026 | Mastropasqua svela la lista per il nuovo governo

Pietro Mastropasqua ha annunciato ufficialmente la composizione della lista di candidati in vista delle prossime elezioni comunali di Molfetta nel 2026. La presentazione si è svolta questa mattina, con la pubblicazione dei nomi che comporranno la squadra in corsa per amministrare la città. La lista include diversi professionisti e cittadini che intendono partecipare attivamente alla vita politica locale. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del partito.

? Cosa sapere Pietro Mastropasqua presenta la lista di candidati per le elezioni comunali di Molfetta 2026.. La compagine politica integra diverse realtà locali tra la lista Per Molfetta e candidati diretti.. In vista delle elezioni comunali di Molfetta del 2026, la lista collegata alla candidatura di Pietro Mastropasqua presenta un programma di nomi che punta a coinvolgere diverse realtà del territorio attraverso le liste Per Molfetta e la compagine diretta del candidato sindaco. Il quadro si sta delineando con precisione chirurgica, portando nelle piazze i volti di chi dovrà confrontarsi con le necessità dei cittadini. Nella lista legata a Mastropasqua figurano Anna Claudia Angione, Rosanna Caiati, Dorotea Caputi, Lucia Ciccolella ed Emanuela Clemente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molfetta 2026: Mastropasqua svela la lista per il nuovo governo Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Pietro Mastropasqua sindacoMarcella AbbascianoConsiglia BufoFederica Ida CampoAnna CapursoVincenzo CioceLucia De BariSergio De CandiaGaia De GennaroOnofrio De GioiaAntonia De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Una raccolta di contenuti Elezioni amministrative 2026 a Molfetta: pubblicato l'elenco degli scrutatoriSupporto al Rup, il Comune di Molfetta apre la selezione per un esperto del verde La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via PEC entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio Bando Pubblico Pro ... molfettaviva.it Mastropasqua, «Il lavoro non si celebra soltanto. Si misura, si difende, si crea»Il gruppo giovani della coalizione Mastropasqua ha chiesto con forza al candidato sindaco di assumersi un impegno chiaro e concreto nei confronti della loro generazione ... molfettaviva.it