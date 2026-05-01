Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Pietro Mastropasqua sindaco

Alle elezioni comunali del 2026 a Molfetta si sono presentati diversi candidati della lista sostenuta dal candidato sindaco Pietro Mastropasqua. La lista comprende figure di varia provenienza e background, tra cui professionisti, cittadini attivi e rappresentanti di varie fasce della comunità locale. Questi candidati sono stati ufficialmente presentati e sono ora in campagna elettorale per ottenere il voto degli abitanti della città.

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