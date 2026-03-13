Modena - Spezia probabili formazioni | Un recupero e una nuova assenza per i gialli rebus in attacco

Per la partita tra Modena e Spezia, le formazioni probabili si stanno delineando con alcune novità. I gialli devono fare i conti con un recupero in mediana, poiché Sersanti torna disponibile dopo l'infortunio al bicipite femorale rimediato il 7 febbraio. Tuttavia, ci sono anche assenze importanti in attacco che complicano le scelte di formazione.

Le possibili scelte di Andrea Sottil e Roberto Donadoni per l'anticipo della trentesima giornata di Serie BKT di questa sera, venerdì 13 marzo alle 20:30 allo stadio "Braglia" A centrocampo torna disponibile Sersanti dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata nei minuti finali di Modena – Sampdoria dello scorso 7 febbraio, il secondo infortunio dell'anno dopo il problema muscolare che aveva precluso al classe 2002 le prime gare del 2026, sono solo 11 i minuti giocati nel corrente anno solare. Il giocatore ex Reggiana era in gruppo durante la seduta di allenamento a porte aperte di martedì 10 marzo.

Modena - Spezia, probabili formazioni | Un recupero e una nuova assenza per i gialli, rebus in attaccoLe possibili scelte di Andrea Sottil e Roberto Donadoni per l'anticipo della trentesima giornata di Serie BKT di questa sera, venerdì 13 marzo alle 20:30 allo stadio Braglia ... modenatoday.it

Serie B, via alla 30ª giornata: Modena-Spezia apre il turno. Le probabili formazioniModena e Spezia aprono la 30ª giornata di Serie B al Braglia in una sfida che può dire molto sulla corsa playoff e sulla zona centrale della classifica. Il confronto tra Andrea Sottil e Roberto ... ilovepalermocalcio.com

