Milano 21enne si schianta in moto senza patente | morto

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Milano dopo aver schiantato la moto senza aver mai conseguito la patente. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe superato un veicolo mentre era in movimento. La moto si è scontrata contro un ostacolo, provocando il decesso del conducente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare.

Nella notte un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Milano tra la sua moto e un'auto. Il 21enne stava percorrendo via Tesio (nella periferica zona San Siro) a bordo del mezzo a due ruote in compagnia di un passeggero di 25 anni che, in seguito al colpo, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. I due hanno effettuato un sorpasso a sinistra perdendo il controllo della moto andando a impattare contro due veicoli in sosta e coinvolgendo anche il veicolo sorpassato. La vittima stava guidando senza patente mentre, secondo quanto si apprende, il passeggero 25enne titolare di patente sarebbe il proprietario del motoveicolo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, incidente gravissimo: 21enne in fin di vita, 3 i feriti

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