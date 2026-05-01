Davide Chinellato, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato la situazione di un calciatore che non ha avuto successo in Premier League. Secondo quanto riferito, il giocatore potrebbe valutare un ritorno in Serie A, dove potrebbe trovare più spazio e opportunità di gioco. La discussione riguarda le possibilità di un trasferimento e le differenze tra le due competizioni nazionali per il calciatore in questione.

Oltre a difesa e centrocampo, il Milan ha il grande obiettivo di aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri un numero 9 di spessore. Da troppi anni manca al Diavolo un giocatore di livello in attacco e in questa stagione la mancanza si è sentita (e non poco). Uno dei nomi accostati negli ultimi giorni al Diavolo è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese in uscita dal Manchester United e già cercato dai rossoneri in passato (qui per leggere la nostra analisi sull'ex Bologna). A proposito dell'attaccante dei 'Red Devils' si è espresso Davide Chinellato, corrispondente per 'La Gazzetta dello Sport' a Londra: "Non ha mai funzionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Chinellato: “Zirkzee non ha funzionato in Premier League. In Serie A potrebbe ritrovarsi”

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