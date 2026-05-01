Durante una trasmissione radiofonica, Giuseppe Cruciani ha commentato le dichiarazioni di Adani riguardo alla partita tra Milan e Juventus. Cruciani ha sottolineato che il calcio si basa anche su aspetti come tattica e strategia, rispondendo alle affermazioni dell’altro commentatore. La discussione si è concentrata sulle diverse interpretazioni del ruolo della strategia nel risultato delle partite. Nessun altro dettaglio o nome di giocatori è stato menzionato nel commento.

Il giornalista ha voluto attaccare duramente le dichiarazioni fatte dell'ex Inter sulla lettura della partita. Adani, infatti, giorni fa dichiarò che il calcio italiano fa ridere poiché privo di emozioni. Secondo Adani, infatti, 'chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d'ora'. Ecco, di seguito, la risposta di Cruciani: "Alla Domenica Sportiva un commentatore, un tale che fa Lele di nome e Adani di cognome, ha sparato a zero su Milan-Juventus come se fosse il male assoluto. Zero calcio, ma solo calcio difensivo, nessun calcio propositivo, nessun calcio di possesso e diceva che tale Adani che a metà degli italiani va bene così.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Cruciani risponde ad Adani: “Il calcio è fatto anche di tattica e strategia”

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