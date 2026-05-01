Milan | determinazione nel mercato estivo

Il club sta concentrando i propri sforzi sull’acquisto di nuovi difensori, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata prima dell’inizio del campionato. Le trattative sono in corso con diversi giocatori e sono state avviate discussioni con alcuni agenti. La società ha già definito alcuni dettagli contrattuali, mentre altre operazioni sono ancora in fase di negoziazione. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata.

Il Milan sta lavorando con determinazione sul mercato estivo per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero è vicino a chiudere per Mario Gila dalla Lazio: l’accordo preliminare con il giocatore è già stato raggiunto sulla base di un contratto quadriennale da circa tre milioni di euro a stagione, con possibilità di aumento. Ora resta da trovare l’intesa con Claudio Lotito, con Giorgio Furlani che segue personalmente la trattativa. L’offerta ufficiale arriverà probabilmente dopo la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Gila, che andrebbe a contendere un posto a Tomori, non sarà però l’unico innesto.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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