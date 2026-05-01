Mezza Maratona Città di Pontassieve foto e classifica

Il 1° maggio si è svolta a Pontassieve la tradizionale Mezza Maratona Città di Pontassieve, con circa 300 atleti che hanno preso il via davanti alla sede comunale. La corsa ha attraversato le vie del centro, coinvolgendo numerosi appassionati di corsa su strada. Alla fine della competizione sono state stilate le classifiche ufficiali e pubblicate le foto dell’evento.

Pontassieve (Firenze), 1 maggio 2026 – Il 1° maggio si è corsa la Mezza Maratona Città di Pontassieve, appuntamento che ha richiamato quasi 300 partecipanti al via, con partenza davanti alla sede comunale. LA CLASSIFICA a questo link (link esterno) La bellezza dei percorsi. Un percorso che ha saputo distinguersi per il forte legame con il territorio: un tracciato panoramico, tecnico e selettivo, capace di restituire ai podisti scorci ampi sulle colline tra Pontassieve e Pelago. Le salite, in alcuni tratti impegnative, sono diventate parte integrante dell’esperienza, offrendo in cambio vedute che hanno unito sport, natura e identità locale. Un contesto tipicamente toscano, dove la fatica si accompagna alla bellezza del paesaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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