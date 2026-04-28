Mezza maratona città di Pontassieve | torna la corsa competitiva di 21 km attraverso le colline della Valdisieve

Venerdì 1 maggio 2026 si terrà a Pontassieve la decima edizione della mezza maratona cittadina, una gara competitiva di 21 chilometri che attraversa le colline della Valdisieve. L’evento, promosso dal Gruppo podistico La Torre, si svolge ogni anno nel giorno della festa dei lavoratori e coinvolge atleti provenienti da diverse regioni. La corsa si svolge lungo un percorso che offre viste panoramiche sulla campagna toscana.

Venerdì 1 maggio 2026, Pontassieve ospiterà la decima edizione della Mezza Maratona Città di Pontassieve, l’evento podistico organizzato dal Gruppo podistico La Torre che celebra il suo decennale con un percorso immerso nel panorama collinare toscano. L’iniziativa, organizzata in collaborazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Mezza maratona città di Pontassieve Venerdì 1° maggio 10° edizione della corsa “mozzafiato” 21 km tra le colline della Valdisieve http://mezzamaratona.gsdlatorre.it ____ Venerdì 1 maggio 2026, Pontassieve ospiterà la decima edizione della Mezza Marat - facebook.com facebook

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