Il bollettino meteorologico fornisce aggiornamenti sulla giornata del primo maggio 2026 alle 19:15. Al Nord, nella mattinata, le previsioni indicano una copertura nuvolosa diffusa sulle regioni. La giornata prosegue con condizioni variabili, senza segnalare particolari fenomeni estremi o cambiamenti significativi nel corso della giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è ricoperti sulle regioni Nord occidentali con deboli precipitazioni apertura Nordest al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora addensamenti irregolari tra Piemonte Valle d'Aosta in serata e nottata e si rinnovano condizioni di tempo con assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse sul Medio Adriatico o pomeriggio graduali schiarite da Nord con il sud medio basso Lazio in serata e nottata residue precipitazioni sul Lazio stabile al prove concedi del tutto sereno al sud e sulle isole al mattino...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 01-05-2026 ore 19:15

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