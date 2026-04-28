Sul fronte del calciomercato, si parla di un possibile arrivo alla Juventus di un nuovo talento, con il nome di Mendes coinvolto nelle trattative. La trattativa non è recente e sembra proseguire senza improvvisi scossoni. La società sta lavorando per portare a termine un doppio acquisto, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli definitivi sui giocatori coinvolti.

di Alessio Lento Calciomercato Juve: non è una trattativa che nasce oggi e nemmeno una di quelle che si accendono all’improvviso. Qui si parla di contatti che vanno avanti da mesi, di dialoghi tenuti aperti anche quando non c’erano le condizioni per chiudere. La sensazione è che qualcosa si stia muovendo sotto traccia, senza troppo rumore, ma con una certa continuità. In mezzo c’è sempre lo stesso nome, quello di Jorge Mendes, che quando entra in scena difficilmente lo fa per un solo giocatore. E infatti il discorso non si fermerebbe a un profilo solo, ma si allargherebbe, prendendo una forma più complessa. Si parte da un’idea che circola da tempo, quella legata a Bernardo Silva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva porta un altro talento alla Juve: Mendes al lavoro per il doppio colpo

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