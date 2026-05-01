meloni chiede aiuto a merz

Nella discussione sulla possibilità di uno scostamento di bilancio, la maggioranza si è trovata di fronte a una decisione difficile, che avrebbe potuto portare alla rottura del patto di Stabilità. La questione si è risolta solo all’ultimo momento, con una modifica alla risoluzione proposta. La leader del governo ha quindi richiesto l’intervento di un politico dell’opposizione per trovare una soluzione condivisa.

Bilancio Serve la mediazione tedesca per convincere i “frugali” ad allentare i vincoli di spesa sull’energia. Ma la Germania ha altre priorità Bilancio Serve la mediazione tedesca per convincere i “frugali” ad allentare i vincoli di spesa sull’energia. Ma la Germania ha altre priorità La sfida nella maggioranza sull’ipotesi di uno scostamento di bilancio, che implicherebbe la rottura unilaterale del patto di Stabilità, si conclude solo al fotofinish, con la modifica della risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica. Lo scostamento non c’è. L’offensiva leghista pare respinta. Però non ci sono nemmeno le formule alternative su cui puntava Forza Italia, dal Mes, che solo a sentirlo nominare i leghisti si trasformano in licantropi, alla rimodulazione dei fondi di coesione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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