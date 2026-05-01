MEDIASET | BOCCIATI CINQUE FORMAT PER LA CANALE 5 SPAGNOLA E IN ITALIA?

TeleCinco, il canale della compagnia Mediaset dedicato alla Spagna, ha deciso di eliminare cinque programmi che erano stati ideati per migliorare la programmazione diurna. La scelta riguarda format già programmati e pronti per essere trasmessi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle proposte del canale, senza indicazioni specifiche su eventuali sostituzioni o modifiche.

TeleCinco, la Canale 5 spagnola del gruppo Mediaset, ha deciso di bocciare cinque programmi che erano stati pensati per rafforzare il daytime. El Confidencial Digital ci fa sapere che i progetti erano stati commissionati in un periodo in cui l’emittente cercava di rinnovare la propria programmazione. Tuttavia, nessuno di essi è stato portato a termine. Tra i progetti pilota cancellati ci sarebbero stati: u n dating show di Boomerang TV chiamato 50 Razones para Enamorarse (50 motivi per innamorarsi); una striscia quotidiana ispirata a Mujeres y Hombres ( Uomini e Donne ); un format incentrato sugli agenti immobiliari ( Casa a Prima Vista? )....🔗 Leggi su Bubinoblog

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