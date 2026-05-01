MEDIASET | BOCCIATI CINQUE FORMAT PER LA CANALE 5 SPAGNOLA E IN ITALIA?

Da bubinoblog 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

TeleCinco, il canale della compagnia Mediaset dedicato alla Spagna, ha deciso di eliminare cinque programmi che erano stati ideati per migliorare la programmazione diurna. La scelta riguarda format già programmati e pronti per essere trasmessi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle proposte del canale, senza indicazioni specifiche su eventuali sostituzioni o modifiche.

TeleCinco, la Canale 5 spagnola del gruppo Mediaset, ha deciso di bocciare cinque programmi che erano stati pensati per rafforzare il daytime. El Confidencial Digital ci fa sapere che i progetti erano stati commissionati in un periodo in cui l’emittente cercava di rinnovare la propria programmazione. Tuttavia, nessuno di essi è stato portato a termine. Tra i progetti pilota cancellati ci sarebbero stati: u n dating show di Boomerang TV chiamato 50 Razones para Enamorarse (50 motivi per innamorarsi); una striscia quotidiana ispirata a Mujeres y Hombres ( Uomini e Donne );  un format incentrato sugli agenti immobiliari ( Casa a Prima Vista? )....🔗 Leggi su Bubinoblog

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